x
17 февраля 2025
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 февраля 2025
|
17 февраля 2025
|
последняя новость: 22:44
17 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines

Авиакатастрофа
время публикации: 17 февраля 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 23:25
В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines
AP Photo/David Zalubowski

Самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, потерпел крушение в аэропорту Торонто.

Канадский телеканал CTV News передает, что самолет, рассчитанный на 80 пассажиров, перевернулся на взлетно-посадочной полосе при посадке.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа живы. Восемь человек получили травмы, состояние одного из пострадавших критическое.

Аэропорт Пирсон приостановил работу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook