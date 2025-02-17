Власти РФ обновили список террористических организаций: в нем есть Гозман, но нет ХАМАСа
время публикации: 17 февраля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 17:17
Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских 174 организации, сообщается на сайте ведомства.
ТАСС передает: в частности, в перечень внесены Лига свободных наций, Конфедерация кавказского союза, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва, Движение свободная Кубань.
Напомним, что с января 2025 года в этом списке упомянут, например, оппозиционер Леонид Гозман.
В то же время власти РФ по-прежнему не признают террористическими такие организации как ХАМАС и "Исламский джихад".
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