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Мир

Власти РФ обновили список террористических организаций: в нем есть Гозман, но нет ХАМАСа

Россия
Террористы
время публикации: 17 февраля 2025 г., 16:44 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 17:17
Власти РФ обновили список террористических организаций: в нем есть Гозман, но нет ХАМАСа
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских 174 организации, сообщается на сайте ведомства.

ТАСС передает: в частности, в перечень внесены Лига свободных наций, Конфедерация кавказского союза, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва, Движение свободная Кубань.

Напомним, что с января 2025 года в этом списке упомянут, например, оппозиционер Леонид Гозман.

В то же время власти РФ по-прежнему не признают террористическими такие организации как ХАМАС и "Исламский джихад".

Мир
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