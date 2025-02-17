В Майями еврей открыл огонь по евреям, приняв их за палестинцев, двое раненых

В Майями арестован 27-летний Мордехай Брафман, который нанес огнестрельные ранения двум мужчинам, которых он принял за палестинцев. Он выпустил по машине, где они находились, 17 пуль. Пострадавшие получили ранения, но выжили.

Камеры наружного наблюдения запечатлели, как Брафман резко развернулся, встал перед машиной своих жертв и открыл огонь из полуавтоматического пистолета. "Я увидел двух палестинцев, открыл огонь и убил обоих", – сказал он на первом допросе.

Отец и сын, по которым был открыт огонь, также оказались евреями, причем отец носит кипу. В больнице сын опубликовал пост: "Мы с папой пережили покушение на антисемитской почве. Смерть арабам!" После того, как выяснилось, что стрелок еврей, пост был удален.

Брафману предъявлено обвинение в двух покушениях на убийство. На данном этапе следователи не сообщают, квалифицируется ли нападение как преступление на почве ненависти. Однако представители мусульманских организаций требуют квалифицировать его действия именно так, ведь он намеревался убить палестинцев.