CBS: Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью
Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста.
Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу. Результаты расследования были представлены в передаче "60 минут".
Передача отмечает, что группа подошла к делу как к "глухарю" – преступлению, чье расследование зашло в тупик в прошлом, но к которому вернулись с появлением новых методов анализа и обработки информации, в том числе – искусственного интеллекта.
Пэнкок утверждает, что данные о тайном убежище, где скрывалась Анна Франк и ее семья, были переданы нацистам известным амстердамским нотариусом еврейского происхождения Арнольдом ван дер Бергом, членом созданного оккупантами юденрата – еврейского совета Амстердама.
Следователь полагает, что мотивом преступления могло стать желание спасти собственную семью, выдавая других евреев. Он отмечает, что ван дер Берг и его близкие смогли получить документы о том, что они не являются евреями, и избежали депортации в лагеря уничтожения после ликвидации юденратов.
Авторы расследования признают: собранные ими улики являются косвенными, и для обвинительного приговора суда их оказалось бы недостаточно.
Передача также отмечает: имя ван дер Берга называлось в письме, полученном вскоре после войны Отто Франком – отцом Анны, выжившим в Холокосте и издавшим знаменитый дневник. Однако он решил ничего не предпринимать.
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