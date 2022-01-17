CBS: Анну Франк выдал еврейский нотариус, чтобы спасти свою семью

Американский телеканал CBS представил выводы расследования, чьи авторы утверждают, что они установили, кто выдал нацистам Анну Франк – еврейскую девочку-подростка из Амстердама, которая, благодаря оставленному ей дневнику, стала самой известной жертвой Холокоста.

Для этого была создана следственная группа, возглавленная бывшим агентом ФБР Винсом Пэнкоком, посвятившим 30 лет жизни борьбе с колумбийскими наркокартелями. В нее вошли криминологи, психолог, историки, специалисты по архивному делу. Результаты расследования были представлены в передаче "60 минут".

Передача отмечает, что группа подошла к делу как к "глухарю" – преступлению, чье расследование зашло в тупик в прошлом, но к которому вернулись с появлением новых методов анализа и обработки информации, в том числе – искусственного интеллекта.

Пэнкок утверждает, что данные о тайном убежище, где скрывалась Анна Франк и ее семья, были переданы нацистам известным амстердамским нотариусом еврейского происхождения Арнольдом ван дер Бергом, членом созданного оккупантами юденрата – еврейского совета Амстердама.

Следователь полагает, что мотивом преступления могло стать желание спасти собственную семью, выдавая других евреев. Он отмечает, что ван дер Берг и его близкие смогли получить документы о том, что они не являются евреями, и избежали депортации в лагеря уничтожения после ликвидации юденратов.

Авторы расследования признают: собранные ими улики являются косвенными, и для обвинительного приговора суда их оказалось бы недостаточно.

Передача также отмечает: имя ван дер Берга называлось в письме, полученном вскоре после войны Отто Франком – отцом Анны, выжившим в Холокосте и издавшим знаменитый дневник. Однако он решил ничего не предпринимать.