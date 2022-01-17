Суд в Москве оштрафовал израильский проект MyHeritage на 1,5 млн рублей

Мировой суд Москвы в понедельник, 17 января, впервые признал международную онлайн-платформу MyHeritage виновной в совершении административного правонарушения. Оно состояло в отказе локализовать данные россиян на территории страны, пишет агентство "Интерфакс".

"MyHeritage Ltd. признана виновной в совершении административного правонарушения, компании назначен штраф в размере 1 млн 500 тыс. рублей", – сообщили "Интерфаксу" в суде. (Около $20 тысяч.)

Компания привлечена к ответственности по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, обязанности по обеспечению хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Наказание по данной статье предусматривает административный штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

В России за нарушение требования о локализации данных уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

MyHeritage – международная онлайн-платформа, которая позволяет участникам создавать собственные семейные веб-сайты, обмениваться фотографиями и видео, создавать родовые древа и искать предков, производить генеалогические ДНК-тесты. MyHeritage специализируется на анализах ДНК для определения происхождения и родственных связей человека. Для исследования не требуется проб крови, достаточно мазка с внутренней стороны щеки.

Компания основана в 2003 году в Израиле. По данным компании, ее платформой пользуются более 100 млн человек. MyHeritage считается одним из самых авторитетных и цитируемых израильских проектов в мире.

Отметим, что сегодня же мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google (Alphabet) на 4 млн рублей за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на территории РФ. "Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района признал виновным Google по ч. 2.1. ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России) и назначил наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей", – цитирует решение суда ТАСС.