СМИ: грабители отняли у вдовы Градского около 100 миллионов рублей

Российские СМИ сообщают об ограблении вдовы певца и композитора Александра Градского – Марины Коташенко. "Комсомольская правда" пишет, что грабители отняли у вдовы около 100 миллионов рублей (около $1,3 млн).

В публикации рассказывается, что Марина Коташенко после смерти мужа продолжала вместе с детьми жить в подмосковном коттеджном поселке "Новоглаголево".

Когда Коташенко выехала из Новоглаголево на автомобиле Lexus, через несколько километров, около деревни Жедочи, ее подрезал и ударил другой автомобиль, из которого вышли трое вооруженных мужчин, которые принудили Марину вместе с ними вернуться в Новоглаголево. Грабители потребовали, чтобы хозяйка велела прислуге покинуть дом. Из особняка Градского они вынесли 100 миллионов рублей наличными и вдобавок заставили Коташенко довезти их до станции Апрелевка. Там они пересели на белый Mercedes и скрылись.

По данным "КП", в полицию Коташенко обратилась лишь через семь часов после ограбления, это вызвало у правоохранительных органов вопросы. В итоге возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

В публикации также отмечается, что Александр Градский предпочитал рассчитываться наличными, и после его смерти вдова перевезла деньги в Новоглаголево.

Не исключено, что грабителей "навел" кто-то из прислуги, говорится в публикации "КП".

Марина Коташенко была четвертой женой Градского. Она более чем на 30 лет была моложе мужа. У них родились двое сыновей. Они были знакомы с 2003 года, но поженились лишь незадолго до смерти музыканта.

Александр Градский умер в ночь на 28 ноября 2021 года в Москве в возрасте 72 лет. В сентябре он тяжело перенес коронавирус, в конце ноября был доставлен в больницу с подозрением на инсульт, где врачи констатировали его смерть. Причиной смерти был назван ишемический инсульт (инфаркт головного мозга).