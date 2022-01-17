Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце
В понедельник, 17 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР.
Агентство "Рёнхап" и сайт NHK сообщают, что, предположительно, был осуществлен запуск двух баллистических ракет, которые упали в море.
Отмечается, что это четвертый запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 14 января 2022
С территории КНДР вновь осуществлен запуск баллистической ракеты
С территории КНДР вновь осуществлен запуск баллистической ракеты
// NEWSru.co.il // В мире // 05 января 2022
Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты
Военные Южной Кореи и Японии: с территории КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты