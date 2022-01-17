Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце

В понедельник, 17 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР.

Агентство "Рёнхап" и сайт NHK сообщают, что, предположительно, был осуществлен запуск двух баллистических ракет, которые упали в море.

Отмечается, что это четвертый запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.