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NEWSru.co.il :: В мире17 января 2022 г., 05:14

Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце

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Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в четвертый раз в этом месяце

В понедельник, 17 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР.

Агентство "Рёнхап" и сайт NHK сообщают, что, предположительно, был осуществлен запуск двух баллистических ракет, которые упали в море.

Отмечается, что это четвертый запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.

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