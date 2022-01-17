В Великобритании проведены аресты по делу о захвате синагоги в Техасе

Полиция Манчестера сообщила, что сотрудники подразделение по борьбе с террором задержали двух человек, которые могут быть связанными с захватом заложников в синагоге американского города Коливилль. Обоим задержанным менее 20 лет.

В Великобританию направляются агенты ФБР. Террорист, захвативший заложников, был британским гражданином. Это 44-летний Малик Фейсал Акрам, житель города Блэкберн в Ланкашире. Согласно публикациям СМИ, он прибыл в США как турист.

Брат террориста, ликвидированного при освобождении заложников, сообщил, что родственники принимали участие в переговорах, но не смогли убедить Малика сдаться. Он сообщил, что семья осуждает захват заложников и приносит извинения всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 января, в синагоге, расположенной в районе Даллас-Форт-Уэрт, неизвестный вооруженный мужчина захватил раввина и еще троих людей в заложники.

В реформистской синагоге "Бейт Исраэль" проходила церемония бар-мицвы. Неизвестный вошел в здание и захватил в заложники раввина Чарли Сайтрона-Уокера и нескольких молившихся на месте. В аккаунте Facebook и в Zoom-канале этой синагоги было слышно, как он ведет переговоры с представителями полиции, предостерегая их от насильственной попытки освободить заложников.

Судя по поступавшим сведениям, мужчина, захвативший заложников, был мусульманином. Он вел себя крайне агрессивно и грубо, угрожал убить всех заложников и взорвать синагогу, время от времени упоминал ислам, заявлял, что его сестра якобы находится в тюрьме, и что он требует ее освободить.

Позже стало известно, что мужчина, захвативший заложников в синагоге, говорил об Аафии Сиддикуи, которая за нападение и покушение на убийство американских солдат в Афганистане получила 86 лет тюрьмы и содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрта в Техасе.