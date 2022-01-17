Порошенко прибыл в Киев для участия в судебном процессе

Бывший президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко утром в понедельник, 17 января, прибыл из Варшавы в Киев для участия в судебном процессе. Суд должен определить меру пресечения для бывшего президента страны.

Порошенко в аэропорту "Жуляны" встречают около тысячи человек. Как передает агентство "Интерфакс-Украина", люди пришли с государственными флагами, флагами с партийной символикой "Европейской солидарности", черно-красными знамёнами. Встречающие держат самодельные плакаты, написанные на картоне от упаковочной тары "Стране нужен Порох", "Вернем Украине достоинство", "За нами правда, за нами победа", "We need democracy", "Руки прочь от Пороха", "Стоп репрессиям". На площади перед терминалом прибытия аэропорта установлен большой экран, под которым – растяжка "Порох за Украину, мы за Пороха".

По периметру здания аэропорт охраняет полиция.

Экс-президент проходит подозреваемым по делу о государственной измене и содействии терроризму. В частности, Порошенко подозревается в том, что вступил в сговор с российскими властями и способствовал деятельности самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" путем закупки угля на общую сумму около 1,5 миллиардов гривен. 6 января Печерский суд Киева наложил арест на все активы и имущество Петра Порошенко. Сам бывший президент Украины категорически отвергает все обвинения в свой адрес.