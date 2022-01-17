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NEWSru.co.il :: В мире17 января 2022 г., 08:03

В Москве в возрасте 43 лет умер актер и музыкант Иван Рудаков

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В Москве в возрасте 43 лет умер актер и музыкант Иван Рудаков

В воскресенье, 16 января, в Москве в возрасте 43 лет умер актер и музыкант Иван Рудаков. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусного заболевания COVID-19, перенесенного им летом.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Учился во ВГИКе на режиссёрском факультете, затем на актёрских курсах у В.Шиловского. Создатель и солист рок-группы "7". За 18 лет кинокарьеры сыграл более 40 ролей в фильмах и сериалах. Широкой публике известен по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".


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