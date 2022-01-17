В воскресенье, 16 января, в Москве в возрасте 43 лет умер актер и музыкант Иван Рудаков. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусного заболевания COVID-19, перенесенного им летом.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой. Учился во ВГИКе на режиссёрском факультете, затем на актёрских курсах у В.Шиловского. Создатель и солист рок-группы "7". За 18 лет кинокарьеры сыграл более 40 ролей в фильмах и сериалах. Широкой публике известен по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".