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NEWSru.co.il :: В мире17 января 2022 г., 17:13

В России в возрасте 99 лет умерла Тамара Романова, признанная "Яд ва-Шем" Праведником народов мира

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В России в возрасте 99 лет умерла Тамара Романова, признанная "Яд ва-Шем" Праведником народов мира

В понедельник, 17 января, в Петербурге на 100-м году жизни умерла Тамара Романова, признанная израильским институтом "Яд ва-Шем" Праведником народов мира. На сегодняшний день в России живы только два человека, которым было присвоено это почетное звание.

О смерти Тамары Романовой агентству "Интерфакс" сообщили в Российском еврейском конгрессе.

Во время оккупации Житомира нацистами Тамара Романова, ее мама и сестра укрывали у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а потом отдали им свои документы, чтобы те смогли покинуть город. За этот подвиг "Яд ва-Шем" присудил Тамаре Романовой в 1998 году почетное звание Праведник народов мира, а Российский еврейский конгресс на протяжении многих лет ежемесячно оказывал ей поддержку.


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