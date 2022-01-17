Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур оштрафован за разжигание расовой ненависти

В понедельник, 17 января, суд в Париже оштрафовал журналиста и писателя, кандидата в президенты Франции Эрика Земмура на 10 тысяч евро, признав его виновным в разжигании расовой ненависти.

Поводом для обвинений стало интервью Земмура CNews, вышедшее в эфир в сентябре 2020 года. Комментируя проблему мигрантов во Франции, он заявил тогда: "Им здесь нечего делать, они воры, они убийцы, они насильники. Вот и всё. Их нужно выгнать. Они не должны приезжать". При этом, говоря об иммиграционной политике Франции, Земмур характеризовал ее как способствование "перманентному вторжению".

Напомним, что 11 лет назад Земмура судили за то, что в апреле 2010 года, выступая в телешоу Тьерри Ардиссона "Привет, земляне", он заявил: "Под присмотром полиции, как правило, оказываются эмигранты, так как большинство наркодилеров – это арабы и чернокожие… это факт".

30 ноября 2021 года Эрик Земмур в видеообращении объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые состоятся в 2022 году.

63-летний Эрик Заммур вырос в семье алжирских евреев. Он неоднократно оказывался в эпицентре скандалов. В частности, в своей книге "Французская меланхолия" он писал о том, что массовая иммиграция во Францию стала причиной смерти французского языка. Эта книга стала бестселлером.