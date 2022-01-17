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NEWSru.co.il :: В мире17 января 2022 г., 15:44

NATO и Украина подписали соглашение о техническом сотрудничестве

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Представительство Украины при NATO и Агентство по коммуникациям и информации Североатлантического альянса подписали 17 января соглашение о сотрудничестве в технической области.


Речь идет о продлении договора, подписанного в 2015 году. Однако церемония прошла на фоне обострения напряженности на российско-украинской границы и провала переговоров США и России, на которых Москва требовала от NATO отойти к границам 1997 года.

"При поддержке NATO мы планируем расширить внедрение информационных технологий в систему управления вооруженных сил Украины", - заявила глава украинского представительства Наталия Галибаренко. В частности, предусмотрен обмен информацией систем оповещения ПВО.

Еще одним выражением поддержки Украины стал визит в Киев министра иностранных дел Германии Анны-Лены Баербок. На пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что вторжение в Украину будет иметь для агрессора самые тяжелые последствия.

Баербок, которая затем направится в Москву, подчеркнула, что любые переговоры, касающиеся Украины, возможны только с участием украинских представителей.

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