Троих адвокатов политика Алексея Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет

Трех адвокатов политика Алексея Навального – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина – приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Также им запретили в течение трех лет после отбытия срока заниматься адвокатской деятельностью, сообщает ВВС.

Вадима Кобзева приговорили к 5,5 годам колонии, Алексея Липцера – к 5 годам, Игоря Сергунина – к 3,5. Приговор вынес Петушинский районный суд во Владимирской области, в котором много раз безуспешно судился с колонией при помощи своих адвокатов сам Навальный.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Алексей Липцер сказал журналистам, что "все ожидаемо", Вадим Кобзев – поблагодарил всех, кто пришел.

Защитник Вадима Кобзева Андрей Гривцов назвал приговор своему подзащитному "незаконным, необоснованным и несправедливым" и добавил, что намерен его обжаловать.