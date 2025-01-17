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Трамп встретился с раввином Тейтельбаумом, одним из лидеров сатмарских хасидов

Харедим
Дональд Трамп
Иудаика
время публикации: 17 января 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 20:06
Трамп встретился с раввином Тейтельбаумом, одним из лидеров сатмарских хасидов
AP Photo/Ariel Schalit)

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил раввина Аарона Тейтельбаума, одного из лидеров сатмарских хасидов, общины, придерживающейся антисионистских взглядов, на встречу в Белый дом в знак "признательности за поддержку на выборах".

Это первая в истории встреча действующего президента США с хасидским лидером в Белом доме. Со стороны Трампа было заявлено, что он "считает благословение раввина важным фактором своей победы и хотел бы получить от него особое благословение перед вступлением в должность".

Сатмарские хасиды известны своим противостоянием светской сионистской идеологии и неприятием государства Израиль. Кроме того, с 7 октября сатмарские хасиды регулярно участвуют в пропалестинских демонстрациях в Нью-Йорке.

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