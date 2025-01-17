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Мир

Президенты Ирана и России подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"

Россия
Иран
время публикации: 17 января 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 18:38
Президенты Ирана и России подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве"
Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Договор между странами,"охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии". Посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что документ состоит из 47 статей.

Вскоре после завершения встречи Пезешкиана и Путина договор был опубликован на сайте Кремля. Одна из его статей говорит, что если какая-либо сторона подвергнется агрессии, другая "не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору", подчеркивает "Медуза".

Военное сотрудничество Ирана и России, как следует из текста договора, охватывает "широкий спектр вопросов", включая обмен делегациями, заходы военных кораблей и судов в порты и подготовку военных кадров.

Отношения двух стран до этого были оформлены договором об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в 2001 году. Каждые пять лет он автоматически продлевался.

Мир
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