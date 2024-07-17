Богданов и Лавров обвинили Израиль в нарушении резолюций СБ ООН

В среду, 17 июля, в Совете Безопасности ООН проходит заседание по вопросу о войне в секторе Газы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании, обвинил Израиль как в атаках на гражданское население Газы, так и в нарушении резолюций ООН, которые касаются поселений в Иудее и Самарии.

Параллельно с этим заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" и выдвинул в адрес Израиля такие же обвинения.

Кроме того, Богданов заявил, что Россия продолжает выступать в роли посредника на переговорах по освобождению из плена ХАМАСа израильских заложников. В частности, заложников с российским гражданством.

Богданов также подчеркнул, что следует сделать все, чтобы было создано Палестинское государство в границах 1967-го года.