Опрос AP: две трети демократов хотят, чтобы Байден отказался баллотироваться
время публикации: 17 июля 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 18:40
Согласно результатам опроса агентства Associated Press, почти две трети избирателей Демократической партии США хотят, чтобы президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах.
Всего 30% избирателей-демократов, согласно опросу, считают, когнитивное состояние Байдена позволяет ему остаться в Белом доме на второй срок.
Напомним, ранее Байден, заявляя о том, что не намерен отказыватьмся от участия в выборах, утверждал, что большинство избирателей хотят, чтобы он баллотировался.