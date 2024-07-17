Опрос AP: две трети демократов хотят, чтобы Байден отказался баллотироваться

Согласно результатам опроса агентства Associated Press, почти две трети избирателей Демократической партии США хотят, чтобы президент США Джо Байден отказался от участия в президентских выборах.

Всего 30% избирателей-демократов, согласно опросу, считают, когнитивное состояние Байдена позволяет ему остаться в Белом доме на второй срок.

Напомним, ранее Байден, заявляя о том, что не намерен отказыватьмся от участия в выборах, утверждал, что большинство избирателей хотят, чтобы он баллотировался.