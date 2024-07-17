С заседания СБ ООН удалили председателя профсоюза учителей Израиля за портрет заложника

Председатель израильского профсоюза учителей Яффа Бен-Давид и ее помощница были удалены из зала заседаний Совета безопасности ООН после того, как продемонстрировали присутствующим портрет Охада Яаломи, находящегося в плену ХАМАСа, и выкрикнули: "Верните их домой". Об этом написал израильский сайт Ynet.

Напомним, что в настоящее время в Совете безопасности ООН председательствует Россия, сегодняшнее заседание проводилось министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Яффы Бен-Давид, портрет Охада Яаломи был выбран для демонстрации членам Совета безопасности потому, что его жена - учительница. "Пришло время, чтобы в ООН поняли, что речь идет о жизнях людей, и мы, израильтяне, не откажемся ни от одного похищенного".

В среду, 17 июля, в Совете Безопасности ООН проходит заседание по вопросу о войне в секторе Газы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании, обвинил Израиль как в атаках на гражданское население Газы, так и в нарушении резолюций ООН, которые касаются поселений в Иудее и Самарии.

Параллельно с этим заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" и выдвинул в адрес Израиля такие же обвинения.Кроме того, Богданов заявил, что Россия продолжает выступать в роли посредника на переговорах по освобождению из плена ХАМАСа израильских заложников. В частности, заложников с российским гражданством. Богданов также подчеркнул, что следует сделать все, чтобы было создано Палестинское государство в границах 1967-го года.