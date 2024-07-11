Данные опроса: 56% избирателей-демократов считают, что Байден должен выйти из президентской гонки

Опрос Washington Post-ABC News-Ipsos показал, что большинство избирателей Демократической партии – 56% – хотели бы, чтобы Джо Байден снял свою кандидатуру и вышел из президентской гонки. Лишь 42% избирателей Демпартии полагают, что Байдену следует вновь участвовать в президентских выборах.

В целом по США примерно две трети избирателей полагают, что президенту Байдену следует уйти в отставку. Это мнение разделяют более 70% респондентов, не относящих себя к избирателям Республиканской или Демократической партий.

В то же время, проведенный опрос показывает, что в случае участия в президентских выборах осенью этого года Джо Байден и Дональд Трамп получают поддержку по 46% избирателей. То есть их шансы на победу примерно равные. Эти цифры почти идентичны результатам опроса ABC-Ipsos в апреле 2024 года (до первого раунда дебатов, которые, как считает подавляющее большинство избирателей, Байден проиграл).

Этот вывод противоречит данным некоторых других недавних опросов общественного мнения. В восьми других национальных опросах после дебатов, отслеживаемых The Washington Post, Трамп лидирует, опережая Байдена в среднем на 3,5 процентных пункта.