Тысячи афганцев, сотрудничавших с британскими войсками до того, как Афганистан был захвачен талибами, были переселены в Великобританию в рамках секретной правительственной программы. Гриф секретности был снят по решению суда несколько дней назад.

Как сообщается, база данных, в которой было около 25000 имен, была раскрыта случайно британским военнослужащим в электронной переписке в феврале 2022 года. В августе сриншоты писем с частью имен были опубликованы анонимным пользователем, пригрозившим опубликовать всю базу.

Для афганцев это означало бы смерть. Правительство королевство разработало программу эвакуации и добилось введения полного судебного запрета на публикацию каких-либо подробностей операции.

Реализация программы переселения началась при главе правительства Риши Сунаке и продолжилась при его преемнике Кир Стармере. 18500 человек уже вывезены в королевство, однако планируется вывезти всех. Стоимость программы составила семь миллиардов фунтов.