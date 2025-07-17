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Мир

Муссонные дожди в Пакистане, более 50 погибших

Пакистан
Наводнение
время публикации: 17 июля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 11:07
Муссонные дожди в Пакистане, более 50 погибших
AP Photo/K.M. Chaudary

Пакистан оказался во власти наводнений, вызванных принесенными муссонами проливными дождями. В Исламабаде за сутки выпало 193 мм осадков, в Равалпинди – 179 мм. Тяжелая ситуация сложилась также в Пенджабе.

«В последние 24 часа, на всей территории страны погибли 54 человека, пострадали 227. Большинство погибших – жители Пенджаба», - сообщила представительница Национального управления по чрезвычайным ситуациям. Она добавила, что буря продлится еще около суток.

Сезон муссонов обычно приносит облегчение от летней жары, однако в условиях глобального потепления погода становится более экстремальной. Неудовлетворительное состояние дренажной системы приводит к наводнениям.

Мир
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