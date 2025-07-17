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Мир

Суд запретил поставки оборонной продукции для Израиля через порт Антверпена

время публикации: 17 июля 2025 г., 17:17 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 17:17
Суд запретил поставки оборонной продукции для Израиля через порт Антверпена
AP Photo/Virginia Mayo

Суд Брюсселя запретил транзит по территории Фландрии предназначенного для Израиля военного оборудования, а также товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Вердикт распространяется и на порт Антверпена.

Тем самым суд удовлетворил иск четырех пропалестинских организаций, утверждавших, что поставки Израилю военных грузов и грузов двойного назначения нарушают бельгийское законодательство, регулирующее торговлю оружием и международное право.

Иск был подан после того, как в порту Амстердама был обнаружен контейнер с подшипниками, предназначенными для израильской компании Ashot Ashkelon Industries. Эта компания производит, в том числе, комплектующие для танков "Меркава" и тяжелых бронетранспортеров "Намер".

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