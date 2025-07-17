Пропавшая русская жена израильтянина найдена живущей с дочками в опасном лесу

9 июля полицейский патруль, делавший обход в лесу Гокарна в индийском штате Карнатака, обнаружил в одной из пещер россиянку Нину Кутину, жившую там с двумя дочками 4 и 6 лет.

По словам местных властей, Нина была найдена в опасном месте, в котором много змей, диких животных и нередко бывают оползни. Однако Нина утверждает, что она не пряталась и не подвергала свою жизнь и жизни детей опасности, а просто жила с ними на природе, и что они любят змей и животных.

Позднее выяснилось, что отец детей – израильский бизнесмен и музыкант Дрор Гольдштейн, попеременно живущий в Израиле и на Гоа. Дрор рассказал индийским СМИ, что они с Ниной расстались несколько лет назад, однако он продолжал поддерживать ее финансово и общаться с дочками. В 2024 году, приехав на Гоа, он не нашел ее следов, и обратился в полицию, однако не получил там никакой помощи.

На данный момент Нина задержана и местные власти начали процедуру депортации в Россию вместе с детьми, в то время как Дрор нанял адвокатов, чтобы их оставили в Индии и дали ему право совместной опеки.