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Мир

Словения первой в ЕС объявит двух израильских министров персонами нон грата

Бецалель Смотрич
Итамар Бен-Гвир
Европейский Союз
время публикации: 17 июля 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 19:18
Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич
Flash90

Правительство Словении сообщило, что два израильских министра, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, будут объявлены персонами нон грата, им будет запрещен въезд в страну.

Любляна обвиняет Бен-Гвира и Смотрича, ключевых коалиционных партнеров Биньямина Нетаниягу, в подстрекательстве к насилию в отношении палестинцев.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон отметила, что ее страна стала первым государством в Евросоюзе, прибегнувшим к этой мере в отношении израильских политиков.

Мир
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