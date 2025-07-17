Словения первой в ЕС объявит двух израильских министров персонами нон грата
время публикации: 17 июля 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 19:18
Правительство Словении сообщило, что два израильских министра, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, будут объявлены персонами нон грата, им будет запрещен въезд в страну.
Любляна обвиняет Бен-Гвира и Смотрича, ключевых коалиционных партнеров Биньямина Нетаниягу, в подстрекательстве к насилию в отношении палестинцев.
Министр иностранных дел Словении Таня Файон отметила, что ее страна стала первым государством в Евросоюзе, прибегнувшим к этой мере в отношении израильских политиков.