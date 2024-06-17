Суд в Германии отклонил иск с требованием запретить поставки оружия Израилю

Административный суд в Берлине отклонил иск организаций "Закон для Палестины", "Палестинский институт общественной дипломатии", "Центр юридической поддержки в Европе" и ряда других истцов, требовавших запретить экспорт вооружений в Израиль.

Суд постановил, что истцы не доказали наличия сделок, способных нарушить международное гуманитарное законодательство.

Представители правительства заявили, что каждая экспортная оборонная сделка рассматривается в свете гуманитарного законодательства.