Суд в Германии отклонил иск с требованием запретить поставки оружия Израилю
время публикации: 17 июня 2024 г., 09:35 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 09:35
Административный суд в Берлине отклонил иск организаций "Закон для Палестины", "Палестинский институт общественной дипломатии", "Центр юридической поддержки в Европе" и ряда других истцов, требовавших запретить экспорт вооружений в Израиль.
Суд постановил, что истцы не доказали наличия сделок, способных нарушить международное гуманитарное законодательство.
Представители правительства заявили, что каждая экспортная оборонная сделка рассматривается в свете гуманитарного законодательства.