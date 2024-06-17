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Французский суд запретил участие израильских компаний в выставке оружия Eurosatory

время публикации: 17 июня 2024 г., 01:41 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 01:50
Французский суд запретил участие израильских компаний в выставке оружия Eurosatory
AP Photo/Teresa Crawford

Палестинская неправительственная организация Al-Haq, которая вместе с коалицией из нескольких десятков неправительственных организаций и движений подала в региональный суд Бобиньи петицию с требованием запретить участие израильских компаний в международной оружейной выставке Eurosatory, сообщила, что суд удовлетворил это требование.

В своем иске представители пропалестинских организаций утверждали, что участие израильских компаний и делегаций в выставке Eurosatory-2024 может способствовать "нарушениям международного законодательства израильской армией". Суд удовлетворил этот иск и постановил, что соответствующий вердикт должен быть вывешен у входа на выставку, которая проходит с понедельника по четверг.

Представители пропалестинских организаций заявили, что их не устраивает решение министерства обороны Франции запретить израильские стенды, поскольку некоторые из 74 компаний израильского оборонного комплекса разместили свои образцы на стендах других компаний, включая свои дочерние компании и филиалы. Пропалестинские активисты требовали также не допустить израильтян на выставку, чтобы те не приобретали оружие.

Глава организации по борьбе с антисемитизмом Саша Ройтман, комментируя решение суда, назвал его "абсолютно антисемитским". Он подчеркнул, что большинство израильских технологий предназначены для защиты гражданского населения и минимизации сопутствующего ущерба при военных действиях.

"Запрет участия израильских компаний лишь потому, что Израиль защищается от крупнейшего нападения на евреев со времен Холокоста – вопиющий антисемитизм, – подчеркнул Ройтман. – Израиль находится на переднем крае войны между западными ценностями и радикальным исламизмом. Другие страны должны учиться у Израиля, как эффективно бороться с терроризмом".

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