Трамп покинул саммит "Большой семерки" досрочно из-за положения на Ближнем Востоке

Лидеры стран "Большой семерки", собравшиеся на саммит в канадской провинции Альберта, приняли совместное заявление, посвященное ситуации на Ближнем Востоке. Документ призывает к деэскалации насилия, обеспечению мира и стабильности, а также заявляет, что у Израиля есть право на самооборону.

Другими важными вопросами на повестке дня G7 стало экономическое положение в условиях развязанных США торговых войн и российско-украинская война. В коммюнике по экономическим вопросам политики констатировали, что глобальная экономика находится не на пике и заявили о необходимости совместных действий.

"Семерка" также пригрозила России ужесточением санкций в случае отказа от прекращения огня. Лидеры ведущих западных стран осудили "продолжающуюся жестокую войну России". Они также решили, что государства, поддерживающие Россию, не смогут участвовать в восстановлении Украины после войны.

Добавим, что президент США Дональд Трамп из-за израильско-иранской войны покинул саммит досрочно и созвал по возвращению в Вашингтон созвал Совет национальной безопасности.