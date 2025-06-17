x
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп покинул саммит "Большой семерки" досрочно из-за положения на Ближнем Востоке

время публикации: 17 июня 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:22
Трамп покинул саммит "Большой семерки" досрочно из-за положения на Ближнем Востоке
AP Photo/Mark Schiefelbein

Лидеры стран "Большой семерки", собравшиеся на саммит в канадской провинции Альберта, приняли совместное заявление, посвященное ситуации на Ближнем Востоке. Документ призывает к деэскалации насилия, обеспечению мира и стабильности, а также заявляет, что у Израиля есть право на самооборону.

Другими важными вопросами на повестке дня G7 стало экономическое положение в условиях развязанных США торговых войн и российско-украинская война. В коммюнике по экономическим вопросам политики констатировали, что глобальная экономика находится не на пике и заявили о необходимости совместных действий.

"Семерка" также пригрозила России ужесточением санкций в случае отказа от прекращения огня. Лидеры ведущих западных стран осудили "продолжающуюся жестокую войну России". Они также решили, что государства, поддерживающие Россию, не смогут участвовать в восстановлении Украины после войны.

Добавим, что президент США Дональд Трамп из-за израильско-иранской войны покинул саммит досрочно и созвал по возвращению в Вашингтон созвал Совет национальной безопасности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook