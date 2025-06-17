Минобороны РФ объявило о перехвате примерно 200 украинских БПЛА
время публикации: 17 июня 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:17
Министерство обороны РФ заявляет, что с вечера 16 июня до утра 17 июня над территорией России были перехвачены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В заявлении сказано, что БПЛА перехватывали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.
Вводились ограничения авиасообщения в указанных регионах.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
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