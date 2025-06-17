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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате примерно 200 украинских БПЛА

время публикации: 17 июня 2025 г., 08:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 08:17
Минобороны РФ объявило о перехвате примерно 200 украинских БПЛА
Соцсети

Министерство обороны РФ заявляет, что с вечера 16 июня до утра 17 июня над территорией России были перехвачены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В заявлении сказано, что БПЛА перехватывали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над территорией Московского региона.

Вводились ограничения авиасообщения в указанных регионах.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
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