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Мир

Шойгу во второй раз за месяц отправился в КНДР

Россия
Корея
время публикации: 17 июня 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 11:26
Шойгу во второй раз за месяц отправился в КНДР
Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это второй за месяц визит высокопоставленного российского чиновника в Северную Корею.

"Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР", – сообщает пресс-служба российского Совбеза.

Напомним, что КНДР является союзником России в агрессивной войне против Украины. Тысячи северокорейских военнослужащих принимают участие в военных действиях. КНДР поставляет РФ ракеты, снаряды и минометы.

Мир
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