Шойгу во второй раз за месяц отправился в КНДР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это второй за месяц визит высокопоставленного российского чиновника в Северную Корею.

"Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР", – сообщает пресс-служба российского Совбеза.

Напомним, что КНДР является союзником России в агрессивной войне против Украины. Тысячи северокорейских военнослужащих принимают участие в военных действиях. КНДР поставляет РФ ракеты, снаряды и минометы.