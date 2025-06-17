Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1210-й день войны

Минобороны РФ 17 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены".

Украинская сторона заявляла об ударах армии РФ по жилым кварталам Киева и Одессы, о поражении промышленных объектов в Запорожье. Есть многочисленные жертвы.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Храповщина, Кияница Сумской области, Казачья Лопань и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Глущенково Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 13 пикапов. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Миньковка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля. Уничтожены три склада боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Малиевка Днепропетровской области, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 63970 беспилотных летательных аппаратов, 611 зенитных ракетных комплексов, 23935 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36950 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).