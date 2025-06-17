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Мир

Состояние колумбийского сенатора, на которого было совершено покушение, стало "крайне критическим"

Колумбия
время публикации: 17 июня 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 15:48
Состояние колумбийского сенатора, на которого было совершено покушение, стало "крайне критическим"
AP Photo/John Vizcaino

Лечащие врачи кандидата на пост президенты Колумбии Мигеля Урибе, на которого десять дней назад было совершено покушение, сообщили, что его состояние оценивается как "крайне критическое".

Политику, раненному в голову, 16 июня была сделана экстренная операция с целью остановить кровоизлияние в мозг. Его супруга Мария Клаудиа Тарасона призвала соотечественников молиться за его выздоровление. "Только наша любовь держит его в живых", – сказала она.

Консервативный сенатор, которому 39 лет, боролся за выдвижение на президентский пост от правоцентристской партии "Демократический центр". Покушение на него было совершено 7 июня. Арестован подозреваемый – 15-летний подросток. Он отрицает вину.

Мир
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