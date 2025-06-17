Состояние колумбийского сенатора, на которого было совершено покушение, стало "крайне критическим"

Лечащие врачи кандидата на пост президенты Колумбии Мигеля Урибе, на которого десять дней назад было совершено покушение, сообщили, что его состояние оценивается как "крайне критическое".

Политику, раненному в голову, 16 июня была сделана экстренная операция с целью остановить кровоизлияние в мозг. Его супруга Мария Клаудиа Тарасона призвала соотечественников молиться за его выздоровление. "Только наша любовь держит его в живых", – сказала она.

Консервативный сенатор, которому 39 лет, боролся за выдвижение на президентский пост от правоцентристской партии "Демократический центр". Покушение на него было совершено 7 июня. Арестован подозреваемый – 15-летний подросток. Он отрицает вину.