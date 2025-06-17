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Мир

Атака армии РФ на Киев и Одессу: множество погибших и раненых

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 17 июня 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 07:56
Атака армии РФ на Киев: множество погибших и раненых
ГСЧС Украины

По состоянию на утро 17 июня, власти Украины подтверждают гибель не менее 14 человек в результате ночного комбинированного удара армии РФ по Киеву. В больницы доставлены более 40 раненых.

В Одессе в результате российской атаки не менее 13 пострадавших.

Есть пострадавшие в Запорожье и Черниговской области.

В ночь на 17 июня армия РФ вновь атаковала Украину, применив ракеты и БПЛА-камикадзе. Поступают сообщения о значительном ущербе в Киеве и Киевской области, в Одессе и Запорожье, Черниговской области.

В Киеве зафиксирован ущерб в 27 локациях.

В Запорожье в результате атаки армии РФ пострадали несколько предприятий, повреждены дома, возникли пожары.

Также дронами-камикадзе была атакована Одесса.

Мир
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