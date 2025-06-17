Армия РФ атаковала Киев и другие регионы Украины

В ночь на 17 июня армия РФ вновь атаковала Украину, применив ракеты и БПЛА-камикадзе. Поступают сообщения о значительном ущербе в Киеве и Киевской области, а также в Запорожье и других регионах.

В Киеве зафиксирован ущерб в 12 локациях, не менее 16 пострадавших. Сообщается также, что во время атаки в Соломенском районе умер 62-летний гражданин США. В Вышгородском районе Киевской области ранена женщина.

В Запорожье в результате атаки армии РФ пострадали несколько предприятий, повреждены дома, возникли пожары.