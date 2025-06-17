Трамп собирает заседание СНБ по Ближнему Востоку

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, передает телеканал Fox News.

В сообщении Fox News о распоряжении Трампа было сказано так: "Он потребовал от СНБ быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке".

Ранее сообщалось, что Трамп отказался подписывать проект совместного заявления лидеров стран "Большой семерки" (G7), в котором содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Было объявлено, что Трамп досрочно покидает проходящий в Канаде саммит G7 в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Многое указывает на то, что армия США готовится присоединиться к вооруженным действиям против Ирана.