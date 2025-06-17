x
17 июня 2025
|
последняя новость: 03:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 03:44
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп собирает заседание СНБ по Ближнему Востоку

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 17 июня 2025 г., 03:17 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 03:22
Трамп собирает заседание СНБ по Ближнему Востоку
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома, передает телеканал Fox News.

В сообщении Fox News о распоряжении Трампа было сказано так: "Он потребовал от СНБ быть готовыми в Ситуационной комнате после смертоносных выходных на Ближнем Востоке".

Ранее сообщалось, что Трамп отказался подписывать проект совместного заявления лидеров стран "Большой семерки" (G7), в котором содержался призыв к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Было объявлено, что Трамп досрочно покидает проходящий в Канаде саммит G7 в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Многое указывает на то, что армия США готовится присоединиться к вооруженным действиям против Ирана.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 июня 2025

Reuters: Трамп отказался подписать призыв G7 к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июня 2025

Трамп: "Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана"