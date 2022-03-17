Тарута: бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало авиаудар

Депутат Верховной Рады Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало авиаудар. Ведутся спасательные работы.

Вечером 16 марта в Мариуполе с российского самолета была сброшена бомба на городской драматический театр, служивший укрытием для сотен местных жителей. Городской совет Мариуполя опубликовал в своем "телеграм-канале" фотографию с дымящимися руинами театра.

Власти Мариуполя сообщают, что бомбой разрушена центральная часть театра, в также завален вход в бомбоубежище.

Отметим, что рядом со зданием театра крупно были выложены слова "ДЕТИ", их не могли не видеть российские летчики.

Министерство обороны РФ со ссылкой на беженцев из Мариуполя заявляет, что городской драматический театр подорвали бойцы батальона "Азов".