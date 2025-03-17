Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1118-й день войны

Министерство обороны РФ 17 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Удачное, Димитров, Шевченко и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты "Bradley" производства США, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 159 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 47094 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22625 орудий полевой артиллерии и минометов, 32989 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).