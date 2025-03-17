Мужчине, пострадавшему от горячего чая из Starbucks, присуждена компенсация в размере $50 млн

Калифорнийский суд обязал Starbucks выплатить 50 миллионов долларов в качестве компенсации водителю-доставщику, который получил ожоги из-за неправильно установленной крышки на горячем чае.

Майкл Гарсия забирал напитки в кафе в Лос-Анджелесе, когда он получил серьезные ожоги, травмы и повреждения нервов половых органов, так как горячий напиток пролился ему на колени и на пах, как указано в иске, поданном в Высший суд Калифорнии в 2020 году, сообщает CNN. Starbucks обвиняется в том, что компания не проявила должной осторожности и не обеспечила надежное закрытие крышки.

После инцидента с горячим напитком мужчина получил ожоги третьей степени половых органов, паха и внутренней поверхности бедра. Ему также пришлось пройти операцию по пересадке кожи. Согласно записи приговора от Courtroom View Network, Гарсия испытал физическую боль, душевные страдания, утрату удовольствия от жизни, унижение, дискомфорт, горе, физические травмы, беспокойство и эмоциональные переживания.

Starbucks в свою очередь заявила, что сочувствует пострадавшему, но планирует обжаловать приговор. Глобальная сеть кофеен сообщила, что не считает, что инцидент произошел по вине сотрудника, а также не согласна с размером компенсации, утверждая, что сумма сильно завышена.