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Мир

Руанда разорвала отношения с Бельгией из-за войны в ДРК

Африка
Бельгия
время публикации: 17 марта 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 14:44
Руанда разорвала отношения с Бельгией из-за войны в ДРК
Wikipedia.org. Фото: Emmanuelkwizera

Министерство иностранных дел Руанды сообщило разрыве дипломатических отношений с Бельгией. Причина этого: в гражданской войне в Демократической республике Конго Бельгия поддерживает власти ДРК, а Руанда – группировку М23.

"Бельгия вмешивается в региональный конфликт, систематически выступает против Руанды на различных форумах, прибегая к лжи и манипуляциям, формируя негативное к Руанде общественное мнение. Тем самым она пытается дестабилизировать ситуацию не только в нашей стране, но и в регионе", – говорится в заявлении.

Власти Бельгии выразили протест в связи с высылкой дипломатов, назвав этот шаг непропорциональным. Официальный Брюссель обвинил Руанду в отказе от диалога накануне конференции с участием властей и М23, которая должна начаться в столице Анголы Луанде.

Мир
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