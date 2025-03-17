Руанда разорвала отношения с Бельгией из-за войны в ДРК

Министерство иностранных дел Руанды сообщило разрыве дипломатических отношений с Бельгией. Причина этого: в гражданской войне в Демократической республике Конго Бельгия поддерживает власти ДРК, а Руанда – группировку М23.

"Бельгия вмешивается в региональный конфликт, систематически выступает против Руанды на различных форумах, прибегая к лжи и манипуляциям, формируя негативное к Руанде общественное мнение. Тем самым она пытается дестабилизировать ситуацию не только в нашей стране, но и в регионе", – говорится в заявлении.

Власти Бельгии выразили протест в связи с высылкой дипломатов, назвав этот шаг непропорциональным. Официальный Брюссель обвинил Руанду в отказе от диалога накануне конференции с участием властей и М23, которая должна начаться в столице Анголы Луанде.