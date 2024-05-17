В Санкт-Петербурге, в Военной академии связи, прогремел взрыв; есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге, в Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых, прогремел взрыв, сообщает "Фонтанка".

По данным "Фонтанки", в подвале академии взорвался учебный боеприпас. Телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, однако подтверждений этому нет.

Число пострадавших официально пока не названо, по разным данным, пострадали от двух до семи человек.