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В Санкт-Петербурге, в Военной академии связи, прогремел взрыв; есть пострадавшие

время публикации: 17 мая 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 22:15
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного
Фото: Википедия

В Санкт-Петербурге, в Военной академии связи имени Буденного на улице Обручевых, прогремел взрыв, сообщает "Фонтанка".

По данным "Фонтанки", в подвале академии взорвался учебный боеприпас. Телеграм-каналы Baza и Shot пишут, что причиной взрыва могла стать атака беспилотника, однако подтверждений этому нет.

Число пострадавших официально пока не названо, по разным данным, пострадали от двух до семи человек.

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