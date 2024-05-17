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Армия РФ нанесла удары по Харькову; двое погибших

время публикации: 17 мая 2024 г., 17:39 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 17:55

В пятницу, 17 мая, армия РФ вновь атаковала Харьков, в городе вспыхнули пожары.

Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, в результате двух ударов, предположительно, корректируемых авиабомб по Харькову, погибли два человека, не менее 13 получили ранения.

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