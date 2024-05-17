Армия РФ нанесла удары по Харькову; двое погибших

В пятницу, 17 мая, армия РФ вновь атаковала Харьков, в городе вспыхнули пожары.

Как сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, в результате двух ударов, предположительно, корректируемых авиабомб по Харькову, погибли два человека, не менее 13 получили ранения.