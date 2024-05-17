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В бельгийском Брюгге избит израильтянин, снявший со стены антиизраильскую наклейку

время публикации: 17 мая 2024 г., 21:48 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 22:04
В бельгийском Брюгге избит израильтянин, снявший со стены антиизраильскую наклейку
AP Photo/Virginia Mayo

СМИ, в том числе Times of Israel, сообщают, что в бельгийском Брюгге нападению подвергся 64-летний израильтянин, Амнон Охана, путешествующий с дочерью Широй. По предварительным данным, группа антисемитски настроенных молодчиков атаковала Амнона после того, как он снял со стены наклейку антиизраильского содержания.

Один из нападавших толкнул мужчину, а когда он упал, едва не сломал ему ногу. Кроме того, Охана получил сильный удар в лицо и был госпитализирован с переломом челюсти. Нападение было снято на видео его дочерью Широй.

Посол Израиля в Бельгии оказывает помощь израильтянину. В МИД Израиля также заявили, что "посольство подало жалобу мэру Брюгге, настаивая на том, чтобы подозреваемый в нападении был привлечен к ответственности".

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