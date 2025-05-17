Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Лиги арабских государств на первый арабо-российский саммит, который состоится 15 октября. По данным российского информационного агентства "Интерфакс", Путин в своем приглашении отметил, что Россия намерена "и впредь всемерно развивать конструктивный диалог с Лигой арабских государств, а также дружественные отношения со всеми её членами".

Путин также заявил, что 34-й саммит Лиги арабских государств "проходит в весьма непростое время".

"Эскалация палестино-израильского конфликта, унёсшая жизни десятков тысяч мирных граждан, привела к резкому росту напряжённости, обострению многих социальных и экономических проблем в сопредельных странах и на Ближнем Востоке в целом. В подобной ситуации особенно востребованной становится роль Лиги арабских государств как действенного механизма многостороннего диалога и взаимодействия", - заявил президент РФ.