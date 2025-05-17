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Мир

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка отказался осудить Холокост и поддержать Израиль

США
Антисемитизм
время публикации: 17 мая 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 09:32
Кандидат на пост мэра Нью-Йорка отказался осудить Холокост и поддержать Израиль
AP Photo/Frank Franklin II

Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани отказался официально осудить Холокост и выразить поддержку Израилю.

33-летний демократ Мамдани проигнорировал резолюцию Ассамблеи штата Нью-Йорк, посвященную 77-й годовщине создания еврейского государства, отмечает New York Post.

В резолюции № 509 содержался призыв "поздравить Государство Израиль с 77-й годовщиной его создания и подтвердить приверженность дружбе, сотрудничеству и общим ценностям между жителями штата Нью-Йорк и народом Израиля".

В январе этого года Мамдани также отказался подписывать другую резолюцию – осуждающую Холокост.

Явное пренебрежение Мамдани резолюциями вызвало возмущение потенциальных избирателей, которые напоминают, что политик стремится возглавить Нью-Йорк, где проживает самое большое еврейское население за пределами Израиля.

Мир
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