"Православный олигарх" требует уничтожить тираж книги, где говорится о его причастности к хищению криптовалюты

Близкий к российским властям бизнесмен Константин Малофеев, которого называют "православным олигархом", добивается через суд уничтожения тиража книги издательства Individuum – в ней рассказывается о его роли в обрушении криптобиржи Wex. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ВВС.

Книга "Крипта. Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном", автором которой является журналист-расследователь Андрей Захаров, вышла в Individuum в июне 2023 года. В книге рассказывается о причастности Малофеева к хищению криптовалюты у клиентов Wex, о том, что ФСБ по согласованию с бизнесменом вела уголовное преследование администратора этой биржи, и о том, что Малофеев и сотрудники ФСБ получили доступ к личным криптокошелькам, фактически присвоив себе чужие средства.

Малофеев в 2024 году подал иск в суд, заявив, что информация в книге не соответствует действительности и "порочит его честь, достоинство и деловую репутацию". Он попросил суд изъять книгу из оборота и уничтожить весь тираж без какой-либо компенсации.

Савеловский суд Москвы признал лишь одну фразу из книги "порочащей честь и достоинство" Малофеева, однако обязать издательство выпустить опровержение или уничтожить тираж отказался. Адвокаты обеих сторон подали апелляции на это решение.

В середине мая у работников Individuum, а также "Эксмо", Popcorn Books прошли обыски в рамках расследования дела об "экстремизме". Следствие считает, что сотрудники издательств распространили более 900 экземпляров десяти книг, которые "формируют "ЛГБТ-идеологию"". Три человека отправлены под домашний арест.

Малофеев известен как активный борец с ЛГБТ. Комментируя уголовное дело против книгоиздателей, он назвал Popcorn Books "настоящей фабрикой содома". "Это наша общая победа – Царьграда, всех наших единомышленников и соратников, ударивших в набат по поводу этой мерзости, развращающей наших детей", – написал Малофеев в телеграм-канале.