Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1179-й день войны

Минобороны РФ 17 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "В результате активных действий подразделений группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково, Андреевка, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Семеновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Осокоровка, Берислав, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57 516 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 366 танков и других боевых бронированных машин, 1 563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 985 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 593 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).