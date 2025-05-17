Трамп: "У еврейского народа никогда не было большего друга, чем моя администрация"

Президент США Дональд Трамп в меморандуме, посвященном Месяцу еврейско-американского наследия, заявил, что "у еврейского народа никогда не было большего друга, чем нынешняя администрация".

В меморандуме Трамп пообещал использовать "все надлежащие правовые инструменты" против "антисемитских выступлений" в университетах США. Он также уверил, что его преданность Израилю "никогда не поколеблется".