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    В мире

    Еврейские организации предложили Маску инструмент для борьбы с антисемитизмом в Twitter

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    Еврейские организации предложили Маску
    AP Photo/Gregory Bull

    180 произраильских и еврейских организаций обратились к миллиардеру Илону Маску c просьбой ужесточить борьбу с антисемитизма в социальной сети Twitter.

    Ольга Дойч из исследовательского института NGO Monitor в интервью 14 телеканалу рассказала, что поводом для обращения стал "праздник антисемитизма" в социальных сетях, в том числе в Twitter, которые предоставляют трибуну всем без разбору.

    Она говорит, что в последние годы антисемитизм трансформировался, если раньше это были высказывания против евреев, то теперь против сионизма и государства Израиль. Она говорит, что во многих случаях слово "еврей" заменено словом "сионист".

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    Ссылаясь на рекордно количество антисемитских инцидентов в США и Европе, авторы письма призвали Маска принять определение антисемитизма, сформулированное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA) шесть лет назад. Около 40 стран приняли это определение, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Израиль.

    Определение, данное антисемитизму Международным альянсом памяти жертв Холокоста, звучит так: "Антисемитизм – это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев или неевреев и/или их собственность, еврейские общинные учреждения и религиозные объекты. Проявления антисемитизма могут включать нападки на Государство Израиль, задуманное как еврейский коллектив. Антисемитизм часто обвиняет евреев в заговоре с целью причинения вреда всему человечеству, и он часто использует обвинение евреев в любых проблемах и кризисах. Он может иметь устные, письменные, визуальные формы и проявляться в действиях, используя зловещие стереотипы и подчеркнуто отрицательные черты "еврейского характера".

    В академических кругах полагают, что определение, данное IHRA, рассматривает любую критику в адрес политики Израиля как проявление антисемитизма, что делает невозможным политический диалог. Но несмотря на это, все больше стран и организаций принимают рабочее определение IHRA.

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    "Мы призываем вас обновить политику Twitter по борьбе с ненавистью, приняв всемирно признанное определение антисемитизма IHRA в качестве рабочего инструмента для предотвращения распространения ненависти в отношении евреев", – говорится в письме.

    В письме приведены примеры сообщений, которые в соответствии с определением IHRA являются антисемитскими, и они призвали помечать такие сообщения предупреждением.

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