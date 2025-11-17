x
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
17 ноября 2025
Мир

Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 91 из 128 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 36 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 17 ноября 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 09:17
Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 91 из 128 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 36 беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 ноября 2025 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 128 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 91 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты перехвачены не были. Зафиксированы попадания 32 ударных БПЛА в 15 локациях и двух баллистических ракет в двух локациях. Причинен значительный ущерб в Харьковской и Одесской областях. Есть убитые и десятки раненых (среди них дети).

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 36 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской, Тульской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Были атакованы Орловская ТЭЦ и подстанции Вешкайма в Ульяновской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
