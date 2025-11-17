x
Удар армии РФ по Харьковской области, есть жертвы

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 17 ноября 2025 г., 04:32 | последнее обновление: 17 ноября 2025 г., 05:37
ГСЧС по Харькову

По меньшей мере три человека погибли и десять получили ранения в результате ракетного удара российской армии по городу Балаклея в Харьковской области на востоке Украины. Среди раненых – трое подростков. Об этом сообщили представители ВСУ.

По данным местных властей, ракеты попали по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры. На месте удара возникли пожары, спасатели и медики продолжают разбор завалов и эвакуацию пострадавших.

Сведения о жертвах этого удара уточняются.

Мир
